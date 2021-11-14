تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.. إجازة استثنائية لطلاب أسوان

شهدت عدد من المحافظات، خلال اليومين الماضيين، حالة من الطقس السيئ، وصلت إلى سقوط أمطار وسيول، ما أدى إلى تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أخبار تشير إلى تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية في بعض محافظات الجمهورية لحين استقرار الطقس في تلك المحافظات، وهو ما نفاه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

«شوقي» ينفي تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير العام الدراسي الجديد بشكل طبيعي ومنتظم في جميع المدارس، مؤكدًا أن الوزارة لم ولن تصدر أي قرارات بتعليق الدراسة خلال الساعات المقبلة بجميع محافظات الجمهورية نتيجة تساقط الأمطار وحدوث السيول في بعض المحافظات ومنها أسوان، لأن الأمطار لن تؤثر على سير الدراسة.

وتابع الوزير، بأن قرار تعليق الدراسة في المدارس نتيجة السيول يعود إلى قرار المحافظ نفسه وظروف المحافظة وليس بقرار وزاري، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم تتابع انتظام الدراسة وسيرالعملية التعليمية داخل جميع المدارس في جميع المحافظات.

عدم استقرار الطقس جنوب الصعيد

وشهدت عدد من المحافظات في جنوب الصعيد حالة من عدم الإستقرار في حالة الطقس، حيث وصلت إلى حد السيول وأمطار كثيفة في محافظتي أسوان والبحر الأحمر، كما ضربت عاصفة ترابية محافظة الأقصر.

إجازة استثنائية لطلاب أسوان

ونتيجة لما حدث في محافظة أسوان من سقوط أمطار رعدية وصلت إلى حد السيول، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية بمحافظة أسوان إجازة استثنائية اليوم الأحد، بعد التنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حفاظًا على سلامة وأرواح الطلاب خشية استمرار سوء الأحوال الجوية.