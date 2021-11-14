ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم «حشيش وبانجو وأفيون»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بالاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذًا من القرية محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط بانجو وحشيش

أمكن ضبط المتهم وبحوزته «كمية لمخدر البانجو وزنت 135 كيلوجراما - كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالى - هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام «أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بندر ساحل سليم»، بالاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة ساحل سليم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

أفيون وحشيش ومبلغ مالي

أمكن ضبط المتهم وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - كمية لمخدر الأفيون - مبلغ مالى- هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

كما تمكنت إدارة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول له معلومات جنائية»، وبحوزته «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو - مبالغ مالى - هاتف محمول».