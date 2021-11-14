محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع مقابل 700 ألف جنيه بعد قليل 

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة زوجين بتهمة عرض طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في مقابل الحصول على مبلغ 700 جنيه.

الوالدان عرض ابنتهما للبيع مقابل مبلغ مادي

ووجهت النيابة العامة للزوجين تهمة عرض طفلتهما للبيع، حيث استخدمت الأم حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتخلت عن ابنتها بعرضها للبيع في مقابل الحصول على مبلغ مالي، كما استخدمت الهاتف المحمول الخاص بزوجها «المتهم الثاني»؛ لاستغلال الطفلة للحصول على منفعة مادية، مستغلين أنهما والديها ومسئولين عنها، مما عرض حياة الطفلة وأمنها وسلامتها للخطر.

«هندية» نصبت على جيرانها في ملايين

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل «و.ع» وشهرتها الحاجة «هندية»؛ لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين بالبحيرة، واستولت منهم على مبالغ مالية؛ بحجة الاستثمار في التجارة وتصنيع الملابس.

تبين أن المتهمة تمتلك محل تجهيز العرائس، كما أنها حصلت على قروض من البنوك وافتتحت عددًا من المحال الأخرى والمفروشات، واعتقد الأهالي أن نشاطها مربح، وعرض عليها أحد الأشخاص مبلغ مليون جنيه.

كما أذاعت المتهمة أنها تلقت أموالًا مقابل فوائد، واستقطبت 5 مواطنين آخرين وحصلت منهم على مبلغ 5 ملايين جنيه أخرى، مقابل 7 آلاف جنيه عن كل 100 ألف جنيه فوائد شهرية، لكنها عجزت عن السداد كما رفضت رد المبالغ الأصلية.