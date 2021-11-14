رئيس التحرير

محمود مسلم

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل فتاة بحلوان بعد هروبه والقبض عليه في دبي

المتهم مصري يحمل الجنسية الاسترالية

كتب:

محمد عزالدين
07:38 ص | الأحد 14 نوفمبر 2021
النيابة

النيابة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم مصري يحمل الجنسية الاسترالية، أربعة أيام احتياطيا، لاتهامه بارتكاب واقعة قتل فتاة داخل وحدة سكنية بحلوان، وإشعار النار بالوحدة، وذلك بعدما تمكنت من ملاحقته قضائيا عقب فراره خارج البلاد بأمر ضبط دولي أصدرته جرى تنفيذه بإلقاء القبض عليه بإمارة دبي وتسليمه للسلطات المصرية.

وأضافت النيابة العامة أنها قد أبلغت في 4 من شهر نوفمبر الجاري، باندلاع حريق في وحدة سكنية بمنطقة حلوان، وأفاد مالكها بأن المتهم أخبره بتوجهه للوحدة يوم الحادث، ثم خلال تنظيف الوحدة بمعرفة شقيق مالكها عثر على جثمان المجني عليها بها وهي مصرية تحمل الجنسية الاسترالية.

اقرأ المزيد:

النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حادث حريق عين شمس بعد مصرع 3 شقيقات

النيابة تصرح بدفن جثمان طفل قُتل خنقا في الإسماعيلية

قانوني: حضور مصطفى فهمي وطليقته أمام النيابة «وجوبي» بعد تبادل الاتهامات

وظائف النيابة العامة للنساء 1443.. الشروط وخطوات التقديم

فتاة التجمع: المتحرش أنكر أمام النيابة.. قال مش أنا

سنة «حبس» مع إيقاف التنفيذ لـ8 محامين لتعديهم على النيابة بالدقهلية