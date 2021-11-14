النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل فتاة بحلوان بعد هروبه والقبض عليه في دبي

أمرت النيابة العامة بحبس متهم مصري يحمل الجنسية الاسترالية، أربعة أيام احتياطيا، لاتهامه بارتكاب واقعة قتل فتاة داخل وحدة سكنية بحلوان، وإشعار النار بالوحدة، وذلك بعدما تمكنت من ملاحقته قضائيا عقب فراره خارج البلاد بأمر ضبط دولي أصدرته جرى تنفيذه بإلقاء القبض عليه بإمارة دبي وتسليمه للسلطات المصرية.

وأضافت النيابة العامة أنها قد أبلغت في 4 من شهر نوفمبر الجاري، باندلاع حريق في وحدة سكنية بمنطقة حلوان، وأفاد مالكها بأن المتهم أخبره بتوجهه للوحدة يوم الحادث، ثم خلال تنظيف الوحدة بمعرفة شقيق مالكها عثر على جثمان المجني عليها بها وهي مصرية تحمل الجنسية الاسترالية.