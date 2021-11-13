ضبط 229 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 186 أسلحة نارية بحوزة 150 متهمًا، وتنفيذ 86202 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 229 قضية مخدرات بحوزة 243 متهمًا

كما ضبطت وزارة الداخلية 229 قضية مخدرات بحوزة 243 متهمًا، و40 هاربًا و23 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و325 دراجة نارية مخالفة، و23750 مخالفة مرورية، وإعادة 9 دراجات نارية وسيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 3 تشكيلات عصابية.

فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة

كما تمكّنت وزارة الداخلية من فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.