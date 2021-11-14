القاهرة: لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا اعتبارا من الغد

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة، اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين 15 نوفمبر، كما لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كافة إمكاناتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين.

قافلة لتطعيم الموظفين

ووفرت محافظة القاهرة، اليوم، بالديوان العام قافلة طبية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.

وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كل العاملين اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة .

وطمأن محافظ القاهرة الموظفين المتخوفين من تلقى اللقاح مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع .