الحكومة تطلق تحذير أخير للموظفين بشأن تلقي لقاح كورونا: اليوم آخر فرصة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ملتزمة بكل ما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

غدًا أول يوم لتطبيق قرار منع الموظفين

وأضاف قاسم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه امتثالًا لقرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار العمل بالوزارات والهيئات الحكومية بداية من غدًا الإثنين ستقوم وزارة التنمية المحلية بتطبيق القرار على الديوان العام للوزارة والجهات التابعة ودواوين المحافظات والأحياء والمراكز التكنولوجية.

وأكد قاسم، أنه سيتم منع دخول الموظفين إلى مقار العمل، لحين تلقيهم لقاح فيروس كورونا المستجد، واثبات ذلك من خلال الشهادة المعتمدة، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي سبب يلتزم الموظف بتقديم تحليل PCR، مشيرًا إلى موظفين التنمية المحلية تلقوا الجرعتين خلال الفترة الماضية من خلال قوافل طبية وفرتها وزارة الصحة داخل ديوان الوزارة تيسيرا على الموظفين.

منع الموظفين

وفى سياق متصل، أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تحذير أخير بأنه لن يسمح بدخول أي موظف لم يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الديوان العام للمحافظة أو أي جهة تابعة للمحافظة سواء الأحياء أو المديريات أو المراكز التكنولوجية اعتبارًا من غدٍ الاثنين، علاوة على عدم السماح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أول شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة وفرت قافلة طبية بالديوان العام لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم.

تطعيم العاملين بالمديريات

ووجه محافظ القاهرة، مديري المديريات وأبرزهم التعليم بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين اليوم، موضحًا أن الدولة وفرت كل إمكاناتها لتوفير اللقاحات المتنوعة حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع ولا داعى للتخوف من الحصول على التطعيم للوقاية من مخاطر كورونا.