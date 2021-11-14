مسؤول بـ«التنسيقية»: نعمل 3600 ساعة تطوعية سنويا لخدمة الكيان

قال محمد عزمي، مسؤول لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ، إنّ لجنة التنظيم هي قلب التنسيقية النابض، بحسب وصفه، حيث تعمل بمتوسط عمل 300 يوم سنويا ونحو 3600 ساعة تطوعية في خدمة الكيان، ومتوسط 420 فاعلية سنوية متنوعة.

وأضاف عزمي، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ لجنة التنظيم هي إحدى لجان الدعم بالتنسيقية، والمسؤولة عن الفعاليات التي تنظمها أو تشارك فيها التنسيقية، موضحا أنّ أعضاء التنسيقية يعملون على تطبيق القواعد وإقرار النظام، والاهتمام بالجانب الإنساني الذي تمثل في العديد من المبادرات الاجتماعية، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

التنوع سمة أساسية بـ«تنسيقية الشباب»

وتابع مسؤول لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ اللجنة تضم أعضاء حزبيين ومستقلين من كوادر التنسيقية، وتشهد تنوعا فريدا، حيث تضم جميع التخصصات والمهارات، وتتبنى سياسة واضحة في تدريب أعضائها على المراسم والبروتوكولات، ومهارات التنظيم والإدارة والحشد لتنمية روح الالتزام، مؤكدا أنّ التنوع أحد السمات الرئيسية التي تتميز بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.