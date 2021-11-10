مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

لقي اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم مصرعهما، اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار في مواجهات مع قوات الأمن العام.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قيام عنصرين إجراميين، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخذا من إحدى الأماكن الزراعية بطريق «القاهرة - الفيوم» بدائرة مركز شرطة سنورس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اتهام العنصريين الإجراميين في قضايا ضرب وبلطجة

وذكرت تحريات قطاع الأمن، أن أحدهما سبق اتهامه فـي 24 قضية من بينهم ضرب وبلطجة وسرقة وشروع في قتل، بينما سبق اتهام الآخر في 11 قضية، ما بين سلاح ومخدرات وتبديد، ويقيم الاثنان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قوات الأمن المركزي، ولدى استشعارهما للقوات الأمنية، بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما بالمثل ما أدى إلى مصرعهما.

العثور على أسلحة نارية ومخدرات

وعُثر بجوارهما على «2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلي - 4 خزائن – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات - كمية من مخدر الاستروكس وزنت 4 كيلوجرامات – كمية من مخدر البودرة، وزنت 300 جرام».