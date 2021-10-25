غرفة شركات السياحة: محاولات لإعادة الرحلات السويسرية للأقصر

كشف ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بجنوب الصعيد، عن محاولات جادة لعودة الرحلات السياحية من سويسرا لمحافظة الأقصر مرة أخرى، ضمن مساعي فتح أسواق جديدة للسياحة وإنعاش الحركة السياحية من مختلف بلدان العالم لمحافظة الأقصر لزيادة تدفق الوفود السياحية على المحافظة للاستمتاع بالبرامج السياحية من خلال مشاهدة المعالم الأثرية في المدينة التاريخية.

عودة الرحلات السويسرية

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بجنوب الصعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المفاوضات بين الجانبين مستمرة للوصول إلى اتفاق بعودة الرحلات لمحافظة الأقصر مرة أخرى بين الجانبين السويسري والمصري ممثلا في غرفة شركات السياحة، مشيرا إلى أن الغرفة تتطلع إلى دعم وزارة السياحة لضمان نجاح المحاولات وبدء الرحلات السياحية بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة.

زيادة حركة السياحة في نوفمبر

وأكد «ثروت عجمي»، زيادة الحركة السياحية داخل محافظة الأقصر، بداية من الموسم السياحي الشتوي، حيث تتدفق على المدينة وفود من مختلف الجنسيات، في ظل انحسار وباء فيروس كورونا المستجد وتطعيم الراغبين في السفر بلقاح كورونا حفاظًا على سلامتهم، لافتا إلى أن استقبال الوفود السياحية يخضع لإجراءات احترازية مشددة فضلا عن الإجراءات الأمنية لتأمين الأفواج خلال رحلاتهم الداخلية.

وتوقع"عجمي" حدوث زيادة كبيرة داخل محافظة الأقصر بدءا من الشهر القادم في الحركة السياحية من الجنسيات المختلفة سواء الإسبانية أو الفرنسية أو الرومانية أو جنسيات أخرى بأعداد تزيد عما سبق.