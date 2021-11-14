رصف شارع بـ5 ملايين جنيه وتنفيذ حملات إزالة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، بطول 1700 متر بكل اتجاه، وبتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

5 ملايين جنيه تكلفة أعمال الرصف

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالمتابعة اليومية لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الإلتزام بالمواصفات القياسية أثناء التنفيذ.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، أنه يجرى تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وتجميل شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، بطول 1700 متر بكل اتجاه وبتكلفة 5 مليون جنيه، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تشمل كشط طبقات الأسفلت القديم تمهيداً لإعادة الرصف ورفع البلدورات وصيانه أعمدة الإنارة وتوسعة الطريق لإستيعاب حركة السيارات الماره به ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

حملات إزالة

في سياق آخر، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقصبي شرق بمحافظة الشرقية، حملة لإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 30 مترا، وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شنت رئاسه مركز ومدينة أبو حماد حمله لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة، بناحيه قريه عمريط، وتم إزالة تعديات بمساحه 3 قراريط و600 متر تقريباً، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورفعت رئاسة المركز رفع 613 حالة إشغال، وضبطت 18 حالة، وحررت 9 محاضر إشغال، لإعادة الإنضباط بالشوارع وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات ومنع التكدسات بالشوارع.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل والقسم الهندسي للوحدة، بحملة إزالة في المهد لمبنى داخل جمعية المهندسين العرب على مساحه 200 متر، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض.