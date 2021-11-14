مصرع مسجل خطر وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقي مسجل خطر مصرعه، وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

اتجار في الأسلحة

‏وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين قتل، وشروع في قتل، وسلاح.

حملة مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ونجل عمه المقيم بذات الناحية، خلال حملة مكبرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهما بالقوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

ونتج عن ذلك مصرع الأول، وإصابة الثاني، وعُثر بجوار الأول وبحوزة الثاني على 2 بندقية آلية، 2 فرد محلي، 8 خزائن، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

كما عُثر بداخل الورشة على 2 بندقية آلية، 23 فردا محليا، أجزاء وأدوات التصنيع، وبلغ إجمالي المضبوطات 35 قطعة سلاح ناري، و4 بنادق آلية، و6 بنادق خرطوش، و25 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 خزائن، وحافظة جلدية لحمل الخزائن.