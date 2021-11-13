«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على جارتها بالسلام: انتهت بالصلح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تضرر سيدة جراء تعدي جارتها عليها بالسب والضرب، مؤكدة عدم رضاها عن الإجراءات المتخذة حيالها خلال تحريرها محضر بالواقعة.

مشاجرة بسبب الجيرة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، حضرت لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، مقيمة بدائرة القسم، وقررت بتضررها من جارتها القائمة على نشر الفيديو؛ لقيامها بالتعدي عليها بالسب والضرب بالأيدي بسبب خلافات بينهما على الجيرة.

عقد صلح بين الطرفين

وخلال تحرير المحضر، حضرت المذكورة، وتبين أنها مريضة ومصابة بسحجات متفرقة، وطلبت السماح لها بمحاولة التوصل للصلح مع الطرف الآخر، وتم الصلح والتوفيق فيما بينهما، ورفضا اتخاذ ثمة إجراءات قانونية.

وفي ضوء ما نشر، تم استدعاء الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.