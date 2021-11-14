اخبار أسوان اليوم.. توفر مصل العقرب والطقس مستقر وإزالة آثار السيول

تصدرت أخبار أسوان اليوم محركات البحث بعد العاصفة الثلجية التي اجتاحت المحافظة، وتسببت في ظهور العقارب والثعابين في بعض المدن، ما ترتب عليه إصابة 503 أشخاص من أهالي المدينة.

وبدأ الطقس يعود إلى طبيعته بعد هدوء حركة الرياح، وتوقف هطول الأمطار على المدينة، وتزامن ذلك مع البدء في أعمال إزالة كل آثار السيول والعاصفة.

أخبار أسوان اليوم الأحد.. دفعات جديدة من المصل

ووصلت دفعات جددة من مصل ضد لدغة العقرب إلى مستشفيات وزارة الصحة في أسوان، وذلك من أجل إسعاف المرضى سريعاً من لدغات العقارب التي قد يتعرضون لها، خاصة مع بدء حملات مطادرة والقضاء علي العقارب.

وأكد مجلس النواب، أن لقاح العقارب موجود بالفعل في كل المراكز التي هطلعت عليها الأمطار، ويجرى حاليا طلب الطوارئ لإرسال الكميات الكافية من اللقاح عن طريق طائرة خاصة.

مناشدة المواطنين بالتوجه للمستشفى حال إصابتهم بلدغات

وناشدت مديرية الشؤون الصحية في أسوان المواطنين بالتوجه للمستشفى حال تعرضهم إلى لدغات العقارب، للحصول على المصل المتوفر بكثرة فى المستشفيات والوحدات الصحية، باعتبار أن أسوان واحدة من المحافظات المشهورة بانتشار العقارب والحشرات السامة.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لـ«الوطن»، أن الأجهزة التنفيذية كانت مستعدة للإعصار والعاصفة الثلجية، ولديها غرفة عمليات وطوارئ، لافتاً أن كل المعدات كانت جاهزة، والتدريب على أعلى مستوى للتعامل مع التغيرات المفاجئة والطارئة في حال الطقس، ما قلل من حجم الخسائر التي كان من الممكن أن تقع.