خطوات الإبلاغ عن الآثار الغريبة للقاح كورونا بعد مناشدات هيئة الدواء

مناشدات عدة أصدرتها هيئة الدواء المصرية للمواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا مؤخرًا، للإبلاغ الفوري عند ظهور أي أعراض جانبية للقاح غير المتعارف عليها، إذ أشارت الهيئة في عدد من المنشورات التوعوية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى أنّ كل تقرير يحدث فرقًا ويساعد في تحديد الآثار الجانبية الجديدة والحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار المعروفة.

خطوات الإبلاغ عن الآثار الغريبة للقاح كورونا

وفي هذا الصدد، تقدم هيئة الدواء المصرية إمكانية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية؛ إذ يتولى فريق مختص من هيئة الدواء ممثلًا في مركز اليقظة الصيدلية المصري تقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض.

وللإبلاغ عن آثار لقاح كورونا يتبع الآتي:

- الدخول على موقع هيئة الدواء المصرية.

- من الخدمات الموجودة بالصفحة الرئيسية، اضغط على الإبلاغ عن الآثار الجانبية للمستحضرات والمستلزمات الطبية.

- املأ نموذج الإبلاغ، الذي يتطلب إدخال اسم مقدم التقرير والمحافظة ورقم التليفون، وتحديد هوية مقدم التقرير سواء مريض أو طبيب أو صيدلي أو تمريض.

- بعد ذلك يتم إدخال بيانات المريض الممثلة في الاسم والجنس والوزن والفئة العمرية.

- إدخال اسم المستحضر الطبي المشتبه به من حيث التركيز والجرعة وطريقة الاستخدام وتاريخ بدء الاستخدام باليوم والشهر والسنة، وتاريخ وقف استخدامه، وسبب استخدامه، والإجراء الذي تم اتخاذه، سواء وقف الدواء أو تقليل الجرعة أو زيادتها أو عدم تغييرها.

- إدخال الأثر العكسي المشتبه به من حيث وصفه وتاريخ بدء ظهوره باليوم والشهر والسنة، وتاريخ توقف الأثر العكسي أو مدة ظهوره، وحالة المريض في الوقت الحالي سواء تعافى أو يتعافى أو لا زال الأثر العكسي مستمر أم تعافى مع وجود مضاعفات.

الآثار العكسية للقاح

حدد ما إذا كان الأثر العكسي تسبب في الآتي:

1. الوفاة.

2. مهدد للحياة.

3. دخول المريض المستشفى.

4. إطالة مدة بقاء المريض في المستشفى.

5. عيوب خلقية للأجنة.

6. إعاقة دائمة.

7. تدخل طبي أو جراحي لمنع حدوث إعاقة أو تلف دائم.

- اضغط بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على إرسال.