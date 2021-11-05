هيئة الدواء تناشد المواطنين عند أخذ اللقاح: بلغوا عن الآثار العكسية

أكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية حصول المواطنين على لقاحات وزارة الصحة، ضد كافة الفيروسات المنتشرة مثل «فيروس سي- فيروس الإنفلونزا الموسمية، فيروس كورونا».

وطالبت هيئة الدواء في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بتطعيم الأطفال بلقاحات ضد «شلل الأطفال، مرض الحصبى، الأمراض المعدية».

اللقاحات هي الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من الأمراض المعدية

وأضافت هيئة الدواء في منشورها، أن اللقاحات هي الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الأمراض المعدية، واللقاحات تساهم في إنقاذ حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الهيئة تراقب سلامة الأدوية واللقاحات باستمرار، وهناك العديد من الإجراءات تقوم بها الهيئة من أجل التأكد من سلامة اللقاحات مثل تقييم التقارير حول الآثار الجانبية المشتبه بها.

اللقاحات تساعد على تقليل المضاعفات الناتجة من الفيروسات

وأكدت هيئة الدواء، أن اللقاحات هي الوسيلة الوحيدة ليست فقط للتجنب الأعراض المصاحبة عند الإصابة بالفيروس بل هناك العديد من اللقاحات التي لها نسب فاعلية ضد الفيروسات ويمكن أن تساعد على الشفاء تماما مثل فيروسات «الإنلفونزا الموسمية» وأن اللقاح خير وسيلة للعلاج.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا يوجد لقاح دون أعراض ومن أبرز الأعراض الناتجة عن لقاح كورونا «تورم أو إحمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالرغبة في النوم، الإرهاق، الغثيان، ألم في المفاصل».

نصائح هيئة الدواء للمواطنين عند أخذ أي نوع من اللقاحات

وحددت هيئة الدواء مجموعة من النصائح للمواطنين عند تلقي أي لقاح أنه لابد من تجنب بعض الأدوية أو العادات الطبية الخاطئة التي يمكن أن تفسد فاعلية اللقاح أو تسبب مضاعفات جانبية من اللقاحات وتتمثل في:

- عدم استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية.

- الالتزام بالإرشادات الطبية المذكورة في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض.

- المبادرة في الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية واللقاحات من خلال هيئة الدواء.