«الجامعات» تبدأ تطبيق منع الدخول لغير المطعمين بلقاح كورونا خلال ساعات

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة تجهيزاتها بشأن تطبيق قرار منع الدخول لغير المطعمين بلقاح كورونا «كوفيد 19»، إلى الحرم الجامعي والكليات المختلفة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم السماح لغير المطعمين بالدخول شريطة تقديم شهادة «pcr» تثبت خلو الطالب أو العامل أو عضو هيئة التدريس من المرض.

الجامعات: تقديم شهادة pcr أسبوعيا لغير الحاصلين على اللقاح

وأعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه بدءا من غدٍ الإثنين سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لأي طالب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة التطعيم التي تُثبت الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعدم السماح لأي موظف بالدخول إلى الجامعة إلا لأي شخص حصل على التطعيم، وذلك ضد فيروس كورونا، ويتم استثناء أي شخص لديه عذر مرضي مقبول، مع ضرورة إجراء تحليل PCR، وذلك قبل السماح لهم بالدخول، على أن يتم تقديم الشهادة أسبوعيا.

الجامعات: التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وأكدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، على تطعيم ما يزيد عن 190 ألف من منتسبيها بلقاح كورونا «كوفيد 19»، في إطار تنفيذ تعليمات الدولة المصرية بشأن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مؤكدة على البدء في تطبيق قرار مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير المطعيمن من الحصول على لقاح كورونا أو تقديم شهادة pcr تثبت عدم الإصابة بالمرض، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وفي السياق ذاته، يكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد قليل تفاصيل تحضر اللقاح المصري لعلاج كورونا «كوفي فاكس»، والإعلان أيضا عن تفاصيل بدء التجارب السريرية على المتطوعين.