نادية الجندي عن حبس خادمتها: «قرار عادل وهيحمي المجتمع»

وصفت الفنانة نادية الجندي، اليوم، حكم محكمة جنح شمال الجيزة، بحبس خادمتها لمدة عامين في قضية سرقة مصوغاتها الذهبية من فيلتها على طريق المنصورية، بالعادل.

نادية الجندي: المتهمة خانت الأمانة

وقالت الجندي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حبس المتهمة يحمي المجتمع منها وممن على شاكلتها، لأنها قد تُكرر نفس الواقعة مع آخرين حال عدم معاقبتها على جريمتها، مضيفة: «ربنا وضع الثواب والعقاب في شريعته، وبالتالي حكم القضاء عادل لأن المتهمة خانت الأمانة، ولم تتذكر حُسن معاملتي لها منذ عملها عندي، وهذا ليس كلامي وإنما كلامها التي أقرت واعترفت به أمام النيابة».

وتابعت: «هذا الحكم العادل جاب لي حقي، وهيعلمها أن اللي بيغلط بيتعاقب»، فإذا لم يحدث ذلك يبقي على الدنيا السلام، ولكن القضاء المصري عادل دائماً وأبداً، وهو ما كنت واثقة منه منذ تقدمي ببلاغ رسمي بالواقعة، وكنت متأكدة أن حقي هيعود».

تفاصيل بلاغ نادية الجندي ضد خادمتها

وتقدمت الفنانة نادية الجندي، ببلاغ رسمي ضد خادمتها وتُدعي «زينب» بقسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، واتهمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها، وتم تشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، وعلى إثره ألقت قوات الأمن، القبض على الخادمة التي اعترفت بواقعة السرقة أمام النيابة.

وأكدت الخادمة في أقوالها، أنها خططت لسرقة مجوهرات نادية الجندي مع زوجها، وباعت كل خاتم بمبلغ 10 آلاف جنيه، وعلى إثره، أحالت النيابة العامة المتهمة وزوجها للمحاكمة العاجلة بعد أن وجهت لهما تهمة سرقة مجوهرات نادية الجندي والتخطيط للواقعة عن عمد.