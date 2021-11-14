ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بمليون و200 ألف جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، من ضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، بحوزتهما 60 طربة حشيش وزنت 15 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

جهود الداخلية لمكافحة الجريمة

ويأتي ذلك في إطار جهود الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.

سقوط العنصرين الإجراميين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1٫200٫000 مليون جنيه.