«تعليم بورسعيد» تبحث تفعيل الدور المجتمعي لأكاديمية العلوم

اجتمع الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مع الدكتور عبدالمنعم عبدالباري، مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد، لبحث سبل تعزيز الدور المجتمعي للأكاديمية، وذلك بمكتب الأخير بمقر فرع الأكاديمية بمدينة بورفؤاد.

وأكد «باهي» أن «تعليم بورسعيد» تسعى جاهدة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز المهارات التكنولوجية والمعرفية لدى طلاب المرحلة الثانوية، وخاصة طلاب التعليم الفني لدعم الكفاءات منهم وتجهيزهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

أهمية تعريف الطلاب بالمنح المجانية في مجالات

وأشار الدكتور نبوي إلى هذا اللقاء يندرج تحت الدور المجتمعي للأكاديمية بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمنح المجانية التي تقدمها لهم فى مجالات عديدة ومنها مجال اللوجيستيات البحرية المدعوم باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي المعزز وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وحضر هذا اللقاء علاء الدسوقي، مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفني، ومحمود بدوي مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، وغريب عطية مدير إدارة الشؤون القانونية، والحسيني أبو الإسعاد مدير إدارة التوجيه الفني.

تفعيل سد العجز للمدرسين بنظام التطوع بمدارس بورسعيد

كان الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، قد عقد اجتماعا مع مديرى العموم والإدارات التعليمية والنوعية المختصة وموجهي العموم وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمديرية.‏

وناقش نبوي باهي تفعيل سد العجز بين صفوف المعلمين بمرحلة التعليم الأساسي بنظام الأجر 20 جنيها ‏للحصة الواحدة للمتطوعين فعليا بمدارس المحافظة.