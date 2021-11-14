تحرير 7 محاضر لأصحاب مخابز ووقف 4 حالات بناء مخالف بالغربية

حررت مديرية التموين والتجارة بالغربية، 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفر الزيات.

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن المديرية نفذت اليوم، حملة مكبرة على المخابز في مركز كفر الزيات، للتصدي لأي تلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير 7 محاضر، بسبب مخالفات، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تكثيف الحملات التموينية

وأوضح أن هناك توجيهات بتكثيف الحملات على المخابز للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق، مؤكداً أن الحملات التموينية مستمرة لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

التصدي لأعمال البناء المخالف

ومن جهة أخرى، تمكن مركز ومدينة السنطة بالغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات مبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.