قوافل طبية للكشف على المرضى بالمجان ضمن «حياة كريمة» بقرى الغربية

أطلقت مديرية الصحة بالغربية، عدة قوافل طبية في عدد من القرى، وذلك للكشف على المواطنين وتوفير العلاج بالمجان للمرضى ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن القوافل تشمل عدة تخصصات طبية، تضم (الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادة تنظيم الأسرة)، إضافة إلى معمل وصيدلية لصرف الدواء.

وسيتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل، وصرف العلاج بالمجان، والدفع بالوحدات المتنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لتخفيف العبء على المواطنين.

الكشف على 1600 حالة

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن القوافل الطبية التي تنظمها المديرية تستهدف جميع الفئات وصرف العلاج بالمجان، وقد تم توقيع الكشف والفحص الطبي علي أكثر من 1600حالة بتخصصات المختلفة وصرف العلاج بالمجان، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقري المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

يذكر أن مركز زفتى يدخل ضمن مشروع تطوير القرى المصرية مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة الرئاسية على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.