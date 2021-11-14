توزيع 35 جهاز «لاب توب» على الطلاب المكفوفين بجامعة المنيا

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، احتفالية لتسليم طلاب ذوي الهمم من الإعاقة البصرية أجهزة «لاب توب»، ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص للجميع، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية، وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلف.

شهد الحفل الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ربيع عبد الجليل مدير جمعية الأورمان، وعاطف عيسى، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، والدكتور يسري خلاف، مدير مركز متحدي الإعاقة بالجامعة.

حوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب

وقدم رئيس الجامعة شكره لوزارة التضامن، وجمعية الأورمان لمجهوداتهما المبذولة وتبني الوزارة فكر دعم الطلاب من ذوي الهمم، وقال إن الطلاب متحدي الإعاقة هم الطاقة الإيجابية للأمل والتفاؤل بداخل الجامعة، ومؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا تقدمه لأبنائها الطلاب كي تدفعهم نحو استمرا تميزهم في بيئية تعليمية فاعلة ومحفزة على التفوق.

وأكد رئيس الجامعة على الدور البارز الذي تقوم به وحدة التضامن بالجامعة؛ لتوفير الدعم المستحق لأبناء الجامعة، داعيًا الطلاب بالمشاركة في مختلف الانشطة الطلابية لصقل مواهبهم وتنميتها، والمنافسة في المسابقات الداخلية والقمية، وأجرى رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب من ذوي الهمم، واستمع لكافة مطالبهم ومقترحاتهم.

بدء مهرجان الأنشطة الطلابية 16 نوفمبر

وأكد الدكتور عصام فرحات، اهتمام إدارة الجامعة بطلابها من ذوي الهمم ومتحدي الاعاقة مثمنًا مجهودات وتعاون جميعة الأورمان بالتعاون مع وزارة التضامن لتوفير 35 جهازاً من الحاسب المحمول، والمزودة بأحدث البرامج الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن يسهل عملية التحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مهرجان للأنشطة الطلابية لذوي الهمم بالجامعة اعتبارًا من 16 نوفمبر يضم جميع الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ربيع عبد الجليل، عن سعادته لمشاركته في توزيع الأجهزة وتواجده بجامعة المنيا التي تعد من أعرق الجامعات بالصعيد.