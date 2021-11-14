«مياه المنيا»: انتهاء مشروعات بقرى «حياة كريمة» قبل يونيو 2022

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مع فريق العمل بقطاع المشروعات لمناقشة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي تشمل مراكز: العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ودير مواس، مشددا على سرعة إنجاز كل الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة قبل يونيو 2022.

أكد «السعيد»، خلال الاجتماع، على سرعة رفع كفاءة كل محطات مياه الشرب والصرف الصحي طبقا للاحتياجات وجدول الأولويات، لافتا إلى أن هناك تكليفات من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاهتمام بالمحطات.

إسناد أعمال الإحلال والتجديد لشركات متخصصة

ونوه «السعيد» على ضرورة متابعة كل أعمال الإحلال والتجديد والتنفيذ طبقا للمواصفات المطلوبة وإسناد الأعمال للشركات المتخصصة في المجال المطلوب وضرورة المتابعة المستمرة وعمل تقرير دوري بنسب الإنجاز.

وفيما يخص المعدات الموردة للمحطات شدد على ضرورة وجود كتالوج أصلي لكل معدة وعمل اختبارات للمعدات بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وبحضور مهندسي الشركة وذلك قبل الاستلام من المصنع وقبل توريدها للموقع، مقدما الشكر لفريق العمل بقطاع المشروعات، مؤكدا أنهم الركيزة الأساسية للنهوض بالشركة لتحقيق رسالتها «كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن».

«حياة كريمة» تستهدف 192 قرية و757 تابعا بالمنيا

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري 192 قرية و757 تابعا كمرحلة أولى داخل 5 مراكز بمحافظة المنيا، بتكلفة إجمالية 23 مليار جنيه، ويستفيد من مشروعات التطوير التي تشمل إنشاء مجمعات خدمية وزراعية وتوصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي وتوسعة مدارس وإحلال وتجديد مراكز شباب وملاعب ووحدات ومراكز صحية وطب أسرة نحو 3 ملايين مواطن.