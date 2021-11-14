تشميع سنتر للدروس الخصوصية وتحرير محضر سرقة تيار كهربائي بأوسيم

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم، من ضبط وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بقرية سقيل، ومصادرة المحتويات، وإيداع المضبوطات مخازن المدينة وتم تحرير محاضر المخالفة وإخطار شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم حيال المنشأة المخالفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

تعليمات من المحافظ بتكثيف حملات غلق السناتر

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الغلق لمراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.