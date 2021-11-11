بريد الوطن .. وجِّه برصف وتوسعة طريق «الإصلاح» يا محافظ الجيزة

يمر بـ«عزبة الإصلاح» فى منشأة القناطر بالجيزة طريق ترابى محاط بترعة، يسمى «طريق الإصلاح»، يجاور محطة الصرف الصحى، يحتاج إلى التمهيد والتوسعة، ليربط ما بين مركز منشأة القناطر وعزبة الإصلاح وبقية العزب والقرى المجاورة، وهو طريق يختصر الوقت والجهد إذا ما تم تمهيده، وبالتالى يخفف الضغط عن الطريق الرئيسى (المناشى - كفر حجازى)، الذى يتم إنشاء عدد من المرافق به وتقابل السيارات عقبات كثيرة فى ارتياده.. وعليه، نناشد السيد محافظ الجيزة التوجيه برصف الطريق الرئيسى، كما نطالب مجلس مدينة منشأة القناطر بتمهيد وتوسعة «طريق الإصلاح»، بما يضمن عدم وقوع أى حوادث.

رزق عبدالمنعم خليف

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