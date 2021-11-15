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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:16 ص | الإثنين 15 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش دون حب، وعندما يقع في الحب يصبح مخلصا لشريك حياته ويظهر مشاعره بكل سهولة ووضوح، وتستعرض  «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

رغم الضغوط.. اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصالحك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

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