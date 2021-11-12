حظك اليوم برج الأسد الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الأسد، أن ينفق على نفسه ويدلّلها، كما أنه قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، فهو قيادي، وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي، وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لتنمية أعمالك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

رغم الضغوط والتشوش.. أنت اليوم قادرعلى إصلاح علاقتك بمن تحب وتقتنص المتع المتاحة.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.