حظك اليوم برج الأسد الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الأسد شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، كما أن ثقته بنفسه تجذب الكثيرين إليه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك اليوم أن تدرس الأمور المالية والقانونية بدقة ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بمن حولك تمضي بصعوبة.. انتبه.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.