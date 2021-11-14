الداخلية: «فتوة السوق» قاتل بائع أمام أطفاله محبوس احتياطيا منذ سبتمبر

كشفت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «فتوة السوق.. يقتل بائع السجائر أمام أطفاله»، في محافظة الإسكندرية، مؤكدةً أن الواقعة تعود إلى شهر سبتمبر الماضي، وألقى الأمن القبض على المتهم، وما زال محبوسا احتياطيا.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية عن «فتوة السوق»، ويتضمن مقتل شاب عقب تعرضه للاعتداء من عنصر إجرامي «مسجل خطر» بالإسكندرية.

تفاصيل واقعة فتوة السوق

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود أحداثها إلى تاريخ 24 سبتمبر الماضي، إذ تبلغ لقسم شرطة «ثان الرمل» بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات بينهما على الجيرة وكذلك خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة تعدى أحدهما على الآخر باستخدام سلاح أبيض «سكين»، كان بحوزته مُحدثا إصابته، وجرى نقله للمستشفى وتوفي عقب وصوله.

ضبط المتهم بعد الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم في حينه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وما زال محبوسا.