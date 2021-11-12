حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات المهمة التي تعرف عن مولود برج الحوت أنه محب للآخرين فهو شخص لا يتصف بالأنانية، مرهف الأحاسيس ورقيق المشاعر وجيد الطباع والخصال، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك اليوم ملهما، وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.