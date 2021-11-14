وزير التعليم يتحدى منتقدي مناهج 4 ابتدائي: سنرد عليكم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى منتقدي مناهج الصف الرابع الابتدائي، قائلًا: «اللي كان الأجدر بالإعلام والسوشيال ميديا، هي المناهج القديمة اللي كنا متآلفين معها جدا بينما كانت بعيدة كل البعد عن متطلبات العصر الحالي، الولاد مكنوش بيتعلموا ومحدش كان بيهاجمها، لكن الجديد بيتهاجم كما لو كان عاوز يرجع للي كنا عليه».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الوزارة تقدم منظومة متكاملة من الكتب ومصادر التعلم التي تغني الناس عن كل ما يشتكون منها، على غرار ما يحدث في قناة مدرستنا المجانية، بالإضافة إلى المنصات الموجودة، والـQR CODE.

في حاجات غريبة جدا.. بيجيبوا أطفال يعيطوا عشان تعاطف الناس

وتابع وزير التربية والتعليم: «في حاجات غريبة جدا، ناس نجيبها تعيط على يوتيوب، ونجيب أولاد صغار ونستغل تعاطف الناس، والغريب إن محدش سأل ليه مش بنتكلم على منهج الصف الأول الإعدادي أو الثاني الإعدادي، ولا بنتكلم على القديم، رغم أن مناهج مصر في العشرينيات والثلاثينيات كانت أصعب، ومن يقول إن هناك حشو في مناهجنا فنحن نتحداه وجها لوجه بأننا سنرد عليه».

السوشيال ميديا ليست المكان المناسب

وواصل: «بالنسبة لمن يلجأ للسوشيال ميديا، حتى يشارك في التريند، فنحن لا نعتقد أن هذا هو المكان الأمثل لتناول قضية أكاديمية مثل هذه».