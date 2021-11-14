ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بكورونا في وقت واحد بكفر الدوار «صور»

نجح الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي في كفر الدوار بالبحيرة المخصص لعزل مرضى كورونا في إجراء عملية ولادة قيصرية لحالتين في وقت واحد اليوم.

استقبال المستشفى السيدتين

كان مستشفى كفر الدوار العام «للحجر الصحي» قد استقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا في الأشهر الأخيرة من الحمل، الأولى لسيدة تدعى «و. ج. ر»، تبلغ من العمر 25 عاما، محولة من مستشفى رشيد، والثانية تدعى «هـ. ا.ح» تبلغ من العمر 26 عاما، محولة من مستشفى غرب النوبارية، تم حجزهما بالمستشفى.

تلقي بروتوكول كورونا

وشعرت كل منهما بآلام الولادة أثناء تلقي بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مرضى كورونا، وعلى الفور اجتمع الفريق الطبي المعالج المكون من أخصائي نساء وأخصائي تخدير وأخصائي أطفال وفريق تمريض العمليات ليبدأ إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم نقل كلتيهما لغرفة العمليات بعد تجهيزها وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية المولود من فيروس كورونا، وأجريت الولادة بنجاح، حيث أنجبت إحداهما ذكرا، والأخرى أنجبت أنثى كاملة النمو، وفي حالة استقرار تام، كما أن السيدتين في حالة صحية مستقرة.

شارك في إجراء العملية عدد من الأطباء وهم «كريم فتحي آدم، محمد بوادى (أخصائي النسا)، محمد يونس (نسا وتوليد) ومحمود مسعود (نسا وتوليد) رحاب عبد المنعم (أخصائي أطفال) محمود السيد (تخدير)».

ومن جانبه، وجَّه الدكتور عمرو دويدار، مشرف عام ومدير المستشفى، الشكر لكل الفريق الطبي والفرق المعاونة على الجهد المبذول للارتقاء بالمستشفى وتقديم خدمة أفضل.