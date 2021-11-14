«حياة كريمة» تستعرض أبرز مشروعاتها في «جزيرة العبل» بمحافظة قنا

استعرضت الصفحة الرسمية لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر تطورات المشروع في محافظة قنا، إذ ذكرت أنه في إطار المتابعة الميدانية لمبادرة حياة كريمة، وتحت إشراف السيد اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، فقد تم متابعة مشروعات حياة كريمة بجزيرة «العبل» التابعة للوحدة المحلية لقرية «المراشدة» مركز «الوقف».

ومن أهم المشروعات التي تُقام في قرية «المراشدة» مركز «الوقف» ضمن مشروعات حياة كريمة، مشروع محطة رفع وشبكة انحدار الصرف الصحي ومحطة مياه النقالي، ومشروع انشاء الوحدة الصحية، ووحدة صحة الاسرة، بنسبة تنفيذ 12%، و محطة رفع صرف صحي، بنسبة تنفيذ 10% و شبكات انحدار صرف صحي، بنسبة تنفيذ 40%، ومحطة مياه «نقالي»، بنسبة التنفيذ 20%.

وقام بالمتابعة الميدانية محمد عادل عمر، منسق ميداني بمركز الوقف، ويذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.