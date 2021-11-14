رئيس الجالية المصرية بفرنسا: «لما بننزل بلدنا بنشعر إنها بقت عظيمة»

قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم مصر، موضحًا: «نحبه من كل قلبنا ونفديه بدمنا، السيسي رئيس بعته ربنا لمصر، وفرنسا والدول الأوروبية أصبحت تحبه لأنه عمل اللي ميتعملش لمصر».

لما بننزل بلدنا نشعر أنها بقت عظيمة

وأضاف فرهود خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» في حلقة خاصة من فرنسا، على هامش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس حول ليبيا: «اللي اتعمل في مصر خلال 7 سنوات متعملش منذ ثورة يوليو، ولما بننزل بلدنا نشعر بأنها بقت عظيمة».

وتابع أن مصر مستمرة في التقدم والازدهار رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتداعياتها على كل دول العالم: «تحيا مصر بزعيمها وجيشها، لأن الرئيس السيسي حمى مصر من قوى الشر».

وأشار إلى أن الفرنسيين تابعوا ما يحدث في مصر خلال الأزمة، حيث إن المصريين استمروا في البناء، بينما كان الفرنسيون أنفسهم ملتزمين بالبقاء في المنزل بسبب الحظر: «الاستمرار في بناء العاصمة الإدارية خلال فترة الأزمة عمل رونق وشغلانة في نفوس المصريين، وبيقولوا إن الرئيس السيسي لما بيقول كلمة بينفذها».

الزيارة السابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت استقبالا غير مسبوق

ولفت إلى أن الزيارة السابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفرنسا شهدت استقباله بشكل لم يحدث لأي رئيس في العالم قبله، لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلم قيمته وقيمة مصر ودورها المحوري والمركزي بين الدول العربية.

وأوضح: «قضاء مصر على الإرهاب أمر يعلمه الفرنسيون جيدًا، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الوحيد الذي قضى على جذور الإرهاب في العالم، والدول الأوروبية تعلم أن الفضل في القضاء على الإرهاب يرجع لمصر».

وتابع، أن عددًا من المواطنين المصريين بالخارج جاؤوا من خارج فرنسا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «نحن كمصريين في الخارج نثق في رئيس بلدنا، لأنها تغير إلى الأفضل، فعندما نرجع فإننا نمشي على طرق مثل الحرير، والكباري جرى بناؤها في فترة لا تقدر عليها فرنسا، والنهضة الحديثة التي حدثت في مصر لم تحدث في فرنسا، ومن ثم فإننا نلتقي الرئيس السيسي بكل حفاوة ونقول له إننا أبناؤك وندعمك دوما».