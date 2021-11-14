البابا تواضروس: مرتكبي العمليات الإرهابية في العالم لديهم ضعف بالتربية

شدد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية الأسرة في بناء تكوين الإنسان، فيجب على كل إنسان الاستفادة من الأسرة وأخلاق الأسرة وتربية الأسرة، «العامل الأول في كل مؤسسات تكوين الإنسان هو عامل المحبة أو الحب، وزي ما بيقولوا النفس الشبعانة تدوس العسل»، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهرى، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

النفس الشبعانة تدوس العسل

وأضاف «تواضروس»: «لو الإنسان لاقى المحبة جوه البيت يُدوس أي عسل بعد كده، أي يدوس أي ضعف يقابله في المجتمع بأي صورة من الصور زي أي ضعف يواجهه في المدرسة، أو المؤسسة الدينية، أو ضعف في الصداقة، لو درسنا كل اللي قاموا بعمليات إرهابية على مستوى العالم وبدون استثناء هنلاقي عندهم ضعف في التربية ومخدوش مكون الحب داخل الأسرة، أي نشء بدون حب أو محبة».

من الضروري اكتمال عنصر الحب في الإنسان

وشدد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على ضرورة اكتمال عنصر الحب في الإنسان، «الفكرة أن الطفل يولد في كيان الحب، الرجل والمرأة اللي تزوجوا وكونوا أسرة، هذه الأسرة بنيت على الحب، بناء سليم، ومن هذا البناء السليم يوجد الطفل والذي تتحقق فيه المعادلة ينمو انسانًا محبوبًا جوه البيت ثم يخرج للمجتمع ويصير إنسان محبًا»، مستطردًا: «فيه ناس لمؤاخدة بتقول ده إنسان ناقص، ناقص دي معناها ناقص في الحب».

وتابع: «لو كان الشخص محبا ومحبوبًا هنلاقي بصورة عامة قادر يحب مجتمعه ويخدم مجتمعه وقادر يكون أمين في مجتعمه ودراسته إلى آخره».