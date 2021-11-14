برلمانية: تطوير التعليم يجب أن يشمل زيادة مرتب المدرس

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك فجوة بين أولياء الأمور والمدرسين في ظل رغبة أولياء الأمور تغيير المناهج وعدم قدرة المدرسين على التواصل بشكل جيد معهم، مشيرة إلى أن هناك أزمة في أطراف العملية التعليمية وتشمل عجز عدد المعلمين وقلة المنشآت والأبنية المدرسية.

الحل من خلال المدرس بنظام الحصة

وأضافت «العادلي» خلال استضافتها في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الوزارة ستعمل على إدخال المدرس بنظام الحصة من أجل حل المشكلة ولكن هذا سيؤثر على ارتباط المعلم بالطلاب لأن الطلاب يريدون مدرسين مستمرين طول العام.

المدرس الذي سيعمل بالحصة غير قادر على استيعاب المناهج الجديدة

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المدرس الذي سيعمل بالحصة غير قادر على شرح المناهج الجديدة لأن وزارة التربية والتعليم اهتمت بالمدرسين القدامى وهذه مشكلة كبيرة يجب حلها خاصة مع اقتراب انتهاء الترم الأول.

ضرورة زيادة مرتب المدرسين

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن التطوير للمعلم يجب أن يشمل وجود مرتب جيد للمدرس وليس مجرد تطوير من خلال التدريب فقط، مطالبة بأنها ترفض تقنين أوضاع السناتر، مؤكدة ضرورة استيعاب أولياء الأمور أن دخول الأبناء تعليم فني أمر جيد لأن هذا سيعمل على تسهيل إيجاد فرصة عمل لأبنائهم ولا يجب التصميم على إدخال الطالب الثانوية العامة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنها ترفض إدخال الطلاب السناتر ولكن هذا سيحدث من خلال إيجاد مواد جاذبة في المدرسة تدفع الطلاب للاستمرار للعمل في المدرسة.