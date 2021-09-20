التعليم: بحث الموقف الأمني لمتطوعي نظام الحصة وعدم إشراكهم بأعمال الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الضوابط المنظمة، للتطوع للعمل بالمدارس بالحصة، من حملة المؤهلات العليا التربوية، لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، الذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، مؤكدة تفعيل القرار الوزاري رقم (202) بتاریخ 2013/6/2، بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات للمعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة، أنّه جرى تفعيل موافقة وزارة المالية بشأن الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، للعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة.

الاستعانة بمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين، من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.

وقالت وزارة التعليم، أنه جرى وضع عده ضوابط للتطوع وهي كالتالي:

أن يجري الاستعانة بمعلمين بالحصة، ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.

لا يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا

- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة، أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.

- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه اول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- أن يجري الصرف للمستعان بهم، بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسؤول شؤون العاملين، وموجه أول المادة، نظير مكافاة مقطوعة (20) جنيها للحصة، وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة، عن 24 حصة أسبوعيا.