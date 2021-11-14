البابا تواضروس: إلغاء حالة طوارئ شهادة نجاح للدولة.. ونعتز بالسيسي

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع مد حالة الطوارئ، موضحًا أنها شهادة نجاح، فمثل ما يكون هناك شهادة الـ«أيزو» للشركات، رفع حالة الطوارئ تُعد شهادة نجاح للدولة المصرية، «تم رفع حالة الطوارئ ونمارس الحياة العادية تمامًا ونيتجة للبناء والتنمية والمشروعات والإنجازات»، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «extra news».

قرار الرئيس السيسي جعل الجميع يفرح ببلده

وأضاف «تواضروس»، أن قرار الرئيس السيسي جعل الجميع يفرح ببلده، « بلدنا كل يوم تفرح بعمل جديد وإنجاز جديد، وولادنا تهيء لهم الحياة في المستقبل سواء في المدرسة أو الجامعة أو في الارتباط وتكوين الأسرة والعمل في الأعمال الكثيرة، الحمد لله بقينا في وضع طبيعي، ودي في حد ذاته شهادة نجاح»، موضحًا في الوقت ذاته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم في نفس اليوم ونفس الساعة.

المؤسسة الروحية الدينية هي أول شيء في بناء الانسان

وأشار بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن بناء الكاتدرائية والمسجد كانت بدايات أكبر مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، «دي بداية ذكية جدًا وتحمل رسالة قوية، أن المؤسسة الروحية الدينية هي أول شيء في بناء الانسان الجديد قبل المصنع والمدرسة والجامعة وقبل المصلحة الحكومية، بعد كده يتم انشاء دار الاوبرا والمدينة الرياضية كل دي منشآت تساهم في بناء الانسان».

وتابع: « نحمل رسالة تقدير للسيد الرئيس والحكومة المصرية والقوات المسلحة والهيئة الهندسية والإنجاز اللي تم في خلال سنتين، مسمعناش إن فيه كنيسة اتبنت في سنتين ولا مسجد بالضخامة دي اتبنى في سنتين، ده أمر مقدر ونعتز به كتير».