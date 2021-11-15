تعرف على المدة التي تحتاجها لتوثيق شقة في القانون الجديد للشهر العقاري

خلال الفترة الأخيرة أصبح قانون الشهر العقاري من أكثر الكلمات البحثية عبر المحرك العالمي «جوجل»، خاصة بعد إعلان الحكومة عن وجود عدد كبير من التسهيلات في تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري.

في هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، المدة التي يحتاجها المواطن لتسجيل شقة في الشهر العقاري، وكيفية إثبات امتلاك الوحدة السكنية في حالة كانت وضع يد، وفق تصريحات سابقة لجمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، في التقرير التالي..

المدة التي تحتاجها لتسجيل شقة في الشهر العقاري

وبحسب القانون القديم، فإن مدة تسجيل الشقة في الشهر العقاري، كانت تستغرق نحو عام كامل، ويجوز إمداد المدة، لتصبح عامين، لكن في قانون الشهر العقاري الجديد تم تقليص المدة، لتصبح أقصي مدة تسجيل الشقة في الشهر العقاري هي 30 يومًا.

كيفية إثبات امتلاك الشقة لتسجيلها في الشهر العقاري؟

وبحسب «ياقوت»، فإن القانون القديم كان يحدد طريقتين لتسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري وهي كالآتي..

التقادم الطويل، وهو إثبات وجود الشخص داخل الوحدة السكنية لمدة 15 عاما حيازة هادئة مستقرة بنية التملك متصلة، يتم بعدها إجراء محضر وضع يد، ويتم نقل ملكية الوحدة السكنية للمالك.

التقادم القصير، وفي تلك الحالة يجب أن يتم إثبات بقاء المالك داخل الوحدة السكنية، حيازة هادئة مستقرة عند التملك، تستمر لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم سند صحيح لامتلاك الوحدة السكنية.

وأكد «ياقوت»، أنه في القانون الجديد، يمكن تسجيل الوحدة السكنية، بعد إثبات التواجد داخل الوحدة السكنية، بحيازة هادئة مستقرة بنية حسنة لمدة 5 سنين، وإضافة بعض القرائن التي تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلي بعض المستندات مثل: (إيصالات كهرباء، صحة توقيع، صحة بيع ونفاذ).

وكانت التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري، تنص على نقل الملكية حال حيازة أي عقار بحسن نية لعدد سنوات معينة، وأن هناك استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات العقارية، حيث أصبح المالك لا يحتاج للتأكد من سداد ضريبة التصرفات العقارية للتعامل على الوحدة مثل إدخال المرافق أو التسجيل.