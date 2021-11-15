حفيد يكن باشا عن إزالة مقابر عائلته: «بها 120 جثمان هلمهم إزاي؟»

علق محمد يكن، حفيد أحمد مدحت يكن باشا، على قرار نقل مقابر عائلة «يكن باشا» ضمن مقابر الملكة فريدة، وآخرين من العائلة من الإمام الشافعي إلى 15 مايو، بسبب عمليات التطوير الجارية في منطقة مصر القديمة، قائلاً: «إحنا مش عارفين نعمل إيه؟ أنا عندي لعيلة يكن لوحدها تقريباً ثلاثة مقابر، أنا متحمل مسئوليتهم الثلاثة».

عدد رفات العائلة تخطت 120 رفاة

وأضاف «يكن»، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، الأحد، أن عدد رفات موتى عائلته تخطت 120 رفاة، «لما يبقى عندي دول ويتقال لي هنعوضك بثلاثة مدافن كل مدفن فيها 2 عيون، إزاي هتستوعب كل هذه الجثامين؟».

مقابر عائلة يكن باشا أثرية تعدى عمرها 120 عاما

وأوضح أن مقابر عائلته المبلغ بإزالتها، هي مدافن أثرية مصممة بالرخام ومرصعة بماء الذهب، متسائلاً: «فين وزارة الآثار؟ شكلوا لجنة تشوف ينفع تتهدم ولا لأ؟ دي تعدى عمرها 120 عاماً».

الشخصيات المدفونة أثرت في تاريخ مصر

وواصل: «إزاي وأنا بطلع كل الجثامين دي هعرف الشخصيات إزاي؟ أنا جدتي مثلاً فاطمة حيدر صاحبة قصر المجوهرات، هلم الشخصيات المدفونة دي إزاي؟ دي كلها شخصيات أثرت في تاريخ مصر، إحنا كنا عيلة، والمقابر جعلتنا عائلات».

عائلة يكن باشا تناشد رئيس الوزراء تشكيل لجنة لبحث الأمر

وتساءل: «فيه خدم مدفونين معانا هنعمل إيه هناخدهم معانا في المقابر التي لا يتجاوز مساحتها 30 متراً؟»، متابعا: «أعتقد أننا نحتاج أن نناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة من الآثار والأوقاف، وهي أرض خاصة لنا وليست حق امتياز».