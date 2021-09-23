مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في الفيوم.. «كان بينور المقابر»

لا يتأخر لحظة عن عمله، ولا يرد مستغيثًا، فدائمًا ما كان يبحث عن لقمة العيش له ولأبنائه، ويكد ليله ونهاره في عمله بشركة الكهرباء بمحافظة الفيوم، بل ويقوم بعمل زملائه، حتى فقد الشيخ حمادة فتحي زكي بدران حياته، خلال عمله في تركيب لمبات لإضاءة منطقة مقابر سنهور؛ منعًا لانتهاك حرمة الموتى، بعزبة جاب الله التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم، حيث صعقته الكهرباء وسقط من فوق العمود الكهربائي جثة هامدة على الأرض.

بلاغ بمصرع عامل بشركة الكهرباء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بورود بلاغ من عزبة جاب الله بنطاق القسم، بمصرع عامل بشركة الكهرباء، صعقًا بالكهرباء خلال عمله في صيانة الأعمدة وتغيير الأسلاك الكهربائية وإنارة مقابر سنهور، وسقوطه جثة هامدة على الأرض.

الأمن يعاين جثة عامل بالكهرباء

وانتقل ضباط مركز شرطة سنهور برئاسة المقدم أحمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وجرى معاينة الجثة وتبينّ أنّ المتوفي يدعى الشيخ حمادة فتحي زكي بدران، وأنّه عامل في شركة الكهرباء بمحافظة الفيوم، ولقي مصرعه صعقًا بالكهرباء خلال عمله في تركيب لمبات بمنطقة المقابر استجابة للأهالي، منعًا لقيام الشباب باستغلال المقابر لتناول وتوزيع المواد المخدرة هناك، مستغلين الظلام وخوف الجميع من الذهاب للمقابر ليلًا.

نقل جثة عامل كهربائي للمشرحة

تم استدعاء سيارة الإسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة عامل شركة الكهرباء، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حزن على مصرع عامل كهربائي

في سياق متصل، خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرى مركزي سنورس وسنهور، على وفاة الشيخ حمادة فتحي زكي بدران بتلك الطريقة المأساوية.