الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من الشبورة: الجو بارد ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد أجواء خريفية وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

طقس اليوم

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان نهى درويش ومحمود السعيد، اليوم الخميس، أنَّ طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، حار على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار وفترة الظهيرة.

الطقس ليلا

وأشارت إلى أنه مع غروب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض والطقس خلال ساعات الليل لطيف، ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأفادت بأن انخفاض درجات الحرارة سيُلاحظ خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر الأيام المقبلة، مقارنة بالأيام الماضية، نظرًا لأن درجة الحرارة الصغرى ستنخفض وتصل لـ 17 درجة مئوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الظواهر الجوية اليوم

وعن الظواهر الجوية اليوم، أوضحت بأن الشبورة المائية تكونت في الصباح الباكر وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومدن القناة ووسط سيناء، ومع انقطاع أشعة الشمس بدأت الشبورة تتلاشى، وبدأت الرؤية تتحسن.

ولفتت أن الشبورة المائية تظهر الأيام المقبلة ولكن لن تكون بنفس كثافة الأيام الماضية، نظرا لنشاط الرياح وسقوط الأمطار على بعض المناطق، كما ستؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق لكن أقل كثافة من الأيام المقبلة.