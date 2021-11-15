مسؤول بشركة مياه شمال سيناء عن تسريبات الخطوط الجديدة: «الأهالي السبب»

أعلن مسؤول في شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء، أن تسريب المياه المتكرر على خطوط المياه غرب مدينة العريش، سببه وصلات الأهالي غير المؤهلة، والتي بدورها لا تتحمل ضغط السيارات المارة فوق خطوط المياه، مما يتسبب في حدوث تسريب، وتتدخل الشركة للإصلاح والذي يستلزم كسر الأسفلت بنهر الطريق، رغم أن تشييد الطرق في غالبية المناطق يكون حديثا.

شركة المياه ترد على شكاوى المواطنين من تفجر الخطوط الحديثة

جاء هذا كرد من شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء، على شكاوى المواطنين من تكرار انفجارات الخطوط المتكررة والتي تتسبب في إغراق الطرق بالمياه، وتكسير الطرق الحديثة، سواء بغرب المدينة بحي المساعيد أو شارع أسيوط والزهور وابني بيتك.

وكانت شركة المياه والصرف الصحي، قد أعلنت في بيان لها أنها ستنظم لجان من موظفي الشركة للمرور على خطوط المياه وكشف المعتدين على الخطوط وحسابهم بالطرق القانونية بعد عمل المحاضر اللازمة، وأيضا فصل المياه عن من لم يسددوا فواتير المياه لفترات طويلة، بعد إرسال عدة تحذيرات وإنذارات.

مخالفات وتعديات على الخطوط بمدينة العريش

وكانت الشركة قد ذكرت في بيانها، أنها رصدت عدة مخالفات يقوم بها بعض المواطنين في العريش ضد أعمال تشغيل شبكة المياه الجديدة في المدينة، والتعدي على خطوط المياه، «وكذا قيام آخرين بتشغيل الخطوط الجديدة وربطها بالخطوط القديمة، الأمر الذي يتسبب في فقد كميات كبيرة من مياه الشرب».

وكشفت شركة المياه أن التعديات على الخطوط واستخدامها لغير الأغراض هو السبب الرئيسي لعدم وصول المياه لآخرين ضمن أحياء المدينة.