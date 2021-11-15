السياحة: الإغلاق وإيقاف الترخيص عقوبة المنشآت المخالفة للضوابط الصحية

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، إن المنشآت السياحية والفندقية التي سيثبت مخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمعايير الصحية ستُغلق ويُوقف الترخيص الخاص بها، إضافة إلى وقف المدير المسؤول عنها، لافتا إلى أن لجان الوزارة تشن حاليا حملات تفتيشية مفاجئة على الفنادق والمطاعم السياحية للتأكد من التزامها بتطبيق تلك الإجراءات.

تدريب العاملين على تنفيذ الإجراءات الاحترازية

وأضاف «العاصي»، في الخطاب الذي أرسله إلى غرفتي المنشآت الفندقية والسياحية، أن عدم الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية يسيئ لسمعة المقصد السياحي المصري، مشيرا إلى ضرورة تدريب المطاعم السياحية والفنادق العاملين لديها على ضرورة الالتزام بتنفيذ تلك الإجراءات، حيث تأتي في مقدمة أولويات المرتادين والنزلاء خلال المرحلة الحالية.

لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

ومن جهته، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واشتراطات السلامة الصحية، لافتا إلى أنه سيتم غلق المنشأة غير الملتزمة بتطبيق تلك الإجراءات من قبل وزارة السياحة.

وأشار إلى قيام مندوبي 5 شركات دولية متخصصة في مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق بمراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية بتنفيذ تلك الإجراءات، كما أن هناك 3 جهات حكومية أخرى، هي وزارات السياحة والصحة والتنمية المحلية ستقوم أيضا بالمرور المفاجئ وبشكل منفصل على الفنادق، للتأكد من التزامها بتطبيق تلك المعايير.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه مع زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول العالم، وبالتزامن مع قرار وزارة السياحة برفع نسب استقبال الفنادق للنزلاء إلى كامل الطاقة الاستيعابية، فإنه بات لزاما على المنشآت الفندقية تطبيق كل الإجراءات وعدم التهاون فى تطبيقها، حتى لا يؤثر ذلك على معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.