«القومية للأنفاق» تكشف موعد تشغيل القطار الكهربائي أمام الركاب

كشف اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن موعد تشغيل القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان) أمام الركاب، المقرر أن يكون مطلع العام الميلادي الجديد 2022، حيث يتم تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، موضحا أنّ المشروع يشمل 3 أنفاق انتهى تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر».

والي: القطار الكهربائي أحد وسائل النقل الأخضر في مصر

وأكد والي لـ«الوطن»، أنّ القطار الكهربائي أحد وسائل النقل الأخضر في مصر لأنه صديقة للبيئة، مشيرا إلى أنّ هناك 7 كباري لمسار القطار الكهربائي، وهي: «الإسماعيلية، جنيفا، الروبيكي 1 و2، السويس، العاصمة 1، والعاصمة 2»، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97.5%.

ولفت رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أنّ جميع مناطق المشروع يتم تطهيرها وتعقيمها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والمهندسين والفنيين.

والي: القطار الكهربائي يقدم خدمات أوروبية للركاب

وقال والي، إنّ القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، سيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب، موضحا أنّ المشروع سيتم تنفيذه على 4 مراحل بعدد 19 محطة، ونسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية 93% بعد الانتهاء من 4 كباري سيارات داخل المشروع، وتشغيلها تجريبيا أمام حركة السيارات، وهي: «الهايكستب، المستقبل 1، المستقبل 2، والشروق».

والي: كورونا لم يكن لها تأثير سلبي على تنفيذ القطار الكهربائي

وأوضح والي، أنّ جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أي تأثير سلبي على تنفيذ القطار الكهربائي، وأنّ المرحلة الثالثة من المشروع تشمل 4 محطات، وهي: «كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع».

وأكد أنّ المرحلة الرابعة سيتم تنفيذها بعد توجهات القيادة السياسية بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، لخدمة المواطنين من الطلبة والعاملين في المنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان، والأهالي، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم، وبعدد محطات 19 محطة بعد إضافة «غرب العاشر – العاشر من رمضان – ومركز المدينة».