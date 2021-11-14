رئيس «آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو»: سندير القطار الكهربائي 20 عاما

أكّد وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة «آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو» (RDCM)، المتخصصة في مجال النقل والمسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والمعروف بـ«الخط الأخضر 3»، أنَّ الشركة تؤمن بالكوادر والقدرات المصرية، قائلًا: «نسعى لأن يكون لدينا نموذج مصري عالمي فيما ننفذه بواسطة إداراتنا لخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، وقريبا القطار الكهربائي (LRT) يمكن لعواصم الدول العالمية ومنها باريس للاحتذاء به بحلول عام 2025».

الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق سيصبح نموذجا مصريا عالميا

وقال «بوشيحة»، في بيان رسمي اليوم، إنَّ الشركة الفرنسية التي تتولى إدارة الخط الثالث للمترو، سوف تدير القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان»، قريبًا ولمدة 20 سنة، مؤكّدًا أنَّ الشركة تسعى إلى تقديم خدمات لسكان القاهرة بنفس المعايير العالمية لشركة «آر.إيه.تي.بي» ديف الفرنسية التي يتمّ تطبيقها في شبكات النقل بعدد من المدن الكبيرة حول العالم من حيث الالتزام بالمواعيد، وخدمة العملاء، وخبراتها القوية في صيانة الأصول.

نطبق معايير عالمية بالخط الثالث للمترو

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو»، أنَّ الشركة تنفذ معايير عالمية بالخط الثالث للمترو، مبينًا أنَّ جميع القطارات العاملة على الخط «الأخضر 3»، يتم صيانتها بشكل دوري، لمنع حدوث أي أعطال مفاجئة، لافتًا إلى أنَّ الشركة تواصل عملها لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.