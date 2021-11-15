آخر مهلة لرفع صناديق التبرعات من المساجد اليوم.. وتحذيرات للمخالفين

تنتهى اليوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر، المهلة المحددة من وزارة الأوقاف لمديري المديريات في المحافظات لرفع جميع صناديق التبرعات الموجودة بصحن المساجد أو محيطها، والانتهاء من أعمال الفرز وفتح الصناديق ورفعها بشكل نهائي من المساجد اليوم، بعد أن تم الاحتفاظ بجميع الصناديق بغرفة الإمام بالمسجد أو بمقر الإدارة التابع لها المسجد، لحين فتحها بمعرفة اللجان المختصة لهذا الغرض.

عقوبة المخالفين لقرار رفع صناديق التبرعات من المساجد

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات، مؤكّدة أنَّ من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية، مشددة على ضرورة تكثيف مديري المديريات وتفتيش المتابعة بالمديرية ومفتشي المساجد بالإدارات الفرعية، اليوم الخميس، المرور لمتابعة تنفيذ ذلك بدقة وتطبيق نص القرار 373 لسنة 2021 على المخالف، سواء من الأئمة أم مجالس الإدارات أم مفتشي المناطق المشرفين على المساجد التي ليس بها أئمة.

تحرك جديد بشأن صناديق النذور

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن تحرك جديد بشأن صناديق النذور بالمساجد، موضحة أنَّ عدد مساجد النذور في مصر 192 مسجدًا إضافة إلى 5 تحت الترميم، فيما يصل عدد صناديق النذور إلى 221 صندوقًا.

وأكّد الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تسعى لتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد «صناديق النذور» ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف سوى مساجد النذور.

ضوابط التبرعات العينية بالمساجد

يأتي ذلك وفقًا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أصدرَه الأسبوع الماضي، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكل الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.