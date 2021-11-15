مصادر: 3 طائرات جديدة تنضم لشركة «إيركايرو» الشهر المقبل

أكدت مصادر خاصة بوزارة الطيران المدني، قرب انضمام ثلاث طائرات جديدة من طراز «A320Ceo - Sharklet» لصالح شركة «إيركايرو»، ليصبح إجمالي أسطول الشركة 12 طائرة، وذلك خلال الشهر المقبل، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 19 طائرة حديثة بحلول منتصف عام 2024.

تدابير تسويقية وبيعية

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن شركة «إير كايرو» تهدف لفتح أسواق جديدة، في ظل توجهات وزارة الطيران المدني باتخاذ تدابير تسويقية وبيعية تضمن تدفقات لشرائح متعددة من حركة الركاب، وتساهم في عودة الحركة لطبيعتها بالمطارات المصرية والمنتجعات السياحية، والصناعات والخدمات المعتمدة على تدفق حركة الركاب، خاصة في ظل جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، والتي تسببت في انكماش حركة الطيران المدني، وحركة الركاب والسفر بين مختلف دول العالم.

فتح أسواق جديدة حول العالم

وتسعى الشركة للتوسع فى فتح أسواق جديدة وتدشين نقاط مختلفة فى العديد من الوجهات الخارجية، لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد والمزارات السياحية المصرية، وتحقيق منافسة عالمية مع نظيراتها من شركات الطيران الأخرى.

الشركة تستهدف الوصول إلى 19 طائرة حديثة بحلول منتصف 2024

يذكر أن شركة «إيركايرو» تسلمت أولى طائراتها الجديدة من طراز «A320Ceo-Sharklet» فى شهر نوفمبر 2020 من مصنع شركة « آيرباص» في هامبورج.