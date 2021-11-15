أحداث الحلقة الثانية لحكاية «ويبقى الآثر» من مسلسل «إلا أنا»

توالت أحداث الحلقة الثانية من حكاية ويبقى الآثر من مسلسل إلا أنا، ولا زالت تعاني «ياسمين» التي تجسد دورها الفنانة نجلاء بدر من أولادها بعد وفاة زوجها، حيث إن ابنها الكبير خرج عن طوعها، وتم القبض عليه بتهمة مخالطة متعاطي مخدرات.

موعد عرض الحلقة الثالثة من حكاية ويبقي الأثر من مسلسل إلا أنا والقنوات الناقلة

الحلقة الجديدة ستكون مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء، وستعرض على شاشة قناة dmc، أما عن مواعيد الإعادة فستكون في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وعن موعد الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم التالي الأحد المقبل.

أحداث الحلقة الثانية من حكاية ويبقي الآثر ظهرت ياسمين في مشهد مؤثر وهي غير قادرة على استيعاب وفاة زوجها وغير قادرة على السيطرة على أولادها.

تطورات في حكاية ويبقى الآثر

وجاء أحداث الحلقة الثانية، بعدم قدرة ياسمين على استيعاب وفاة زوجها، وحاولت أن تخرج ذاتها من تلك الحالة، بأنها أخبرت أولادها أنهم سوف يذهبون للمصيف، ولكنها كانت تتذكر زوجها في كل خطوة تفعلها، وكانت الذكريات تطاردها في كل مكان.

فكرة المسلسل

وتدور فكرة حكاية ويبقي الأثر حول فقدان أشخاص من حياتنا ومدى تأثير هذا الأمر على النفسية.

يذكر أن حكاية ويبقي الأثر من مسلسل إلا أنا هي بطولة مصطفى درويش ونجلاء بدر ومحمد التاجي وإيناس كامل ورانيا منصور وعدد من الفنانين وهى من تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد يسرى.